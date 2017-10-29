Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor Galatasaray kadrosu

Trabzonspor-Galatatasaray maçı Süper Lig'in 10. haftasında dev mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe derbisinde 1 puanla ayrılan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak rakipleri ile arasındaki puan farkını açmak isteyecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir yanda son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen çıkış peşindeki Trabzon... Diğer tarafta ise namağlup unvanını koruyup yeni bir seri yakalamak isteyen Cimbom... İki takım Medical Park Stadı’nda kıyasıya mücadele edecek. Halis Özkahya’nın düdük çalacağı dev düello bu akşam saat 19.30’da başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Jan Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşu, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, N’Doye (Castillo)

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Denayer (Serdar), Martin Linnes, Fernando, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bafetimbi Gomis

Burak Yılmaz, Kucka, Rodellega ve Mas gibi ciddi eksiklere rağmen Bordo-Mavililer, ‘kurtuluş maçına’ mutlak 3 puan için çıkacak.. Derbide berabere kalsa da Fenerbahçe ve Beşiktaş’la aradaki farkı koruyan Sarı-Kırmızılılar ise Karadeniz’de galip gelip zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

DÜELLONUN RAKAMLARI

Bordo-Mavililer, Sarı-Kırmızılılar’la oynadığı son 6 Süper Lig maçının 4’ünü kazanırken, 2 kez de Cimbom güldü.

23 Aralık 2012’de Avni Aker’de oynanan ve 0-0 biten maçın ardından Trabzon ile Galatasaray arasındaki son 9 karşılaşma da berabere bitmedi.

Galatasaray, Süper Lig’de 13 maçtır yenilmiyor. Aslan en son geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya mağlup oldu.

Ligde 5 haftadır galip gelemeyen Trabzon, evinde oynadığı son 2 maçta toplam 10 gol yedi, Alanya’ya 4-3, Ahkisar’a 6-1 yenildi.

Ligin en çok gol atan takımı ile en çok gol yiyen ekibi karşılaşacak. Aslan, rakip ağları 20 kez sallarken, Fırtına kalesinde 22 gol gördü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’a karşı 13 maçtır galip gelemiyor.

İgor Tudor, Türkiye kariyeri boyunca Trabzon’la 2 kez karşılaştı. Hırvat hoca, Karabük’le 4-0 yendiği Fırtına’ya Galatasaray’ın başında 2-0 mağlup olmuştu.

SON 11 GOL İKİNCİ YARIDA

İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın bulduğu son 11 golün tamamının ikinci yarılarda atılması dikkat çekti. Cimbom’un ligde Trabzon’a attığı son 7 golün 5’i de duran toptan geldi. İki takımın bu sezon gol bulduğu dakikalara bakıldığında maçların ilk 15 dakikalık periyotuna Trabzon, tam anlamıyla fırtına gibi giriyor. Karadeniz ekibi, bu süreçte 5 gol atarak ligde zirvede bulunuyor. Galatasaray ise son 15 dakikada bulduğu 6 golle son periyodun en skorer takımı oldu.

SERDAR-FERNANDO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz ve Fernando sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde daha önceki maçlarda 3’er kez sarı gören ikili, bugün de kart almaları halinde ligde 11. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

"ORTAYI ALIN MAÇI KAZANIN"

Forvette Burak ve Rodallega’dan yoksun olan Fırtına’nın orta sahayı kalabalık tutacağını düşünen Tudor, rakibi kendi silahıyla vuracak. Hırvat hoca, “Topa daha çok sahip olursak Trabzon çözülür. Pres yapıp önce orta sahayı, sonra maçı kazanın” dedi.

Süper Lig’de yoluna namağlup lider devam eden G.Saray, sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor’u devirip rakiplerini kendisine yaklaştırmamak istiyor. Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından Beşiktaş maçına kadar yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen teknik direktör İgor Tudor, kritik deplasman öncesi oyuncularına zafer taktiğini verdi. Bordo-Mavililer’in forvette sakat Burak Yılmaz ve cezalı Hugo Rodallega’dan yoksun olarak sahaya çıkmasının kendileri için bir avantaj olduğunu, bu yüzden rakibin orta sahayı kalabalık tutacağını belirten Hırvat çalıştırıcı, “Trabzonspor bu maçı çıkış mücadelesi olarak görüyor. Çok dikkatli olmalıyız. Maçın anahtarı orta saha. Topa daha çok sahip olursak Trabzon çözülür. Sizden sürekli pres yapmanızı istiyorum. Önce orta sahayı, sonra da maçı kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

CASTİLLO’YA SELÇUK ÖNLEMİ

Trabzon’un forvetteki tek alternatifi Dame N’doye’un durumunun net olmaması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay’ın idmanlarda orta saha özellikli olan Fabian Castillo’yu ileri uçta denediği bilgisini de alan Tudor’un, bu nedenle Garry Rodrigues yerine orta sahada arkadaşlarına daha çok destek verebilecek Selçuk İnan’ı ilk 11’de sahaya sürme kararı aldığı ifade edildi. Selçuk İnan, Fernando ile birlikte savunmaya da destek verecek.

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