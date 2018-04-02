Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Milli aralardan dönüşlerin zor olduğunu kaydeden Gomis, "Çok kolay değildi. Milli takıma Galatasaray gibi büyük takımlar çok oyuncu gönderiyor. Hızlı başladık, hızlı gol attık ama biraz zorluk çektik." ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞA VURGU YAPTI

Hafta içinde sakatlığı olmasına rağmen Terim'in kendisine güvendiğini belirten Fransız yıldız, "Benim için kolay bir hafta değildi. Bu akşamki maçım da en iyi maçım değildi, her zamanki gibi oynayamadım. Fatih hocam bana güvendi, sorumluluk verdi. Ona ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlerbirliği maçı için görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, "Galatasaray formasını taşımak kolay değil, sorumluluklarımız var ve bu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve bir sonraki maça çıkacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.