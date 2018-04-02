Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftara dikkat çeken tecrübeli futbolcu, ligin geride kalan haftaları için ise final vurgusu yaptı.

Erken gol atmalarının kendilerini rahatlattığını kaydeden Selçuk, "Erken gol rahatlattı. Ama ilk teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Bugün inanılmaz desteklediler. Maça çok iyi başladık. Takım arkadaşlarım çok konsantreydi. Hocamız şampiyon gibi oynamamızı istedi. Bugün daha farklı da olabilirdi. Kazanmamız gereken maçı kazandık." yorumunda bulundu.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Süper Lig'de önlerinde bulunan 7 haftalık periyodu değerlendiren Selçuk, "Artık her maç final. Tek tek ele alıyoruz. Bugün ilk ayağını oynadık ve kazanmasını bildik. Şampiyonluk bence son haftaya kadar gidebilir. Herkes istiyor, herkes mücadele ediyor. O yüzden tek tek gitmek gerekiyor. İnanmak, mücadele etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.