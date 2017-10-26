Trabzonspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıkan Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Juraj Kucka katılmadı, Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür ise takımla çalıştı. Çorum Belediyespor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparken, diğer futbolcular dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

YARDIMCI ANTRENÖR MEHMET YILMAZ

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Trabzonlu yardımcı teknik adamı Mehmet Yılmaz oldu. Bordo-mavili takımın eski golcüsü, antrenör olarak takımla ilk çalışmasına çıktı.