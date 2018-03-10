Trabzonspor'a transfer yasağı gelmesine neden olan Matus Bero transferine dair detaylar ortaya çıktı. Bordo-mavililer, 2016'da kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcunun son taksidini, eski kulübü Trencin'e ödemediği için FIFA tarafından cezalandırılmıştı.

Milliyet'in haberine göre; Trencin Kulübü Başkanı Robert Rybnicek, verdiği röportajda sürece dair ayrıntıları paylaştı, yaşananlara açıklık getirdi. Rybnicek "Sözleşmeye göre normalde Trabzonspor'un bu transfere dair ödemeleri geçen yıl bitmiş olması gerekiyordu. Ödemelerde yaşanan aksamaların ardından FIFA'ya başvurduk ve bunun üzerine onlar da belli bir ödeme takvimi oluşturdular" dedi.

Rybnicek, "Trabzonspor'un bu takvime göre ödemeleri tamamlaması için bir taksidi kalmıştı. Şimdi tam tarihi hatırlamıyorum ama 2-3 hafta önce bunu yatırmış olması gerekiyordu. Oysa 250 bin euro bize perşembe günü ulaştı. An itibariyle bize borçları kalmadı ancak belirlenen ödeme takvimi aksadığı için sanırım bunlar yaşandı" diye konuştu.

"Bizi asıl şaşırtan Trabzon'un daha yüksek meblağlardaki önceki taksitleri ödemiş olmasına rağmen, sadece 250 bin euro olan bu son taksidi geciktirmesi oldu" diyerek şaşkınlığını dile getiren Trencin Başkanı, Trabzonspor'a yardımcı olup olmayacakları sorusuna şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor'un başına gelenlere üzüldük. Matus Bero transferiyle ilgili tüm ödemeleri yaptıklarına dair bilgiyi FIFA ile paylaşacağız. Konuyla ilgili kendilerine yardımcı olmak isteriz ancak bunun dışında elimizden bir şey gelir mi bilmiyorum çünkü sonuçta FIFA'nın başlattığı bir süreç var."