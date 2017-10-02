Trabzonspor, İstanbul'da yenilmedi

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında Fenerbahçe, 5. haftasında Medipol Başakşehir ve 7. haftasında Beşiktaş karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu belirterek, "İstanbul'da kaybetmeyen Trabzon, başarı dolu geleceğin işaret fişeğidir. Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık. Yol kazaları olmadı değil. Mutlu değilsek bile umutluyuz. Daha iyi olacağına dair sözümüz var. Trabzonspor, iyi yolda." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Jose Sosa ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
KULÜBEDEKİ GOLCÜ RODALLEGA
Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Hugo Rodallega, ligde 5 maçta 127 dakikada saha kalmasına rağmen takımına 3 gol katkısı yaptı.
Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı oyuncu, ilk haftadaki Atiker Konyaspor maçının bitmesine 2 dakika kala oyuna girdi.
Ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle 3. haftadaki Göztepe karşılaşmasında 90 dakika oynayarak 1 gol kaydetti.
Kolombiyalı futbolcu, ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdiği son 9 dakikaya 1 gol sığdırırken ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında da yine forma giyemedi.
Rodallega, ligin 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 13 dakika oynarken, 7. haftadaki Beşiktaş maçında da yine 13 dakika forma giyerek attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Kolombiyalı futbolcu, böylece toplam 127 dakika görev yaparken, fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.
Rodallega'nın gol attığı karşılaşmalarda Trabzonspor, Göztepe'ye 3-2 mağlup olurken Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puan toplarken Rodallega'nın gol attığı maçlarda 4 puan elde etti.
BEŞİKTAŞ'A 5 GOL
Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Rodallega, Beşiktaş karşısında 5. golünü kaydetti. Teleset Mobilya Akhisarspor formasıyla 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı ekibe 3 gol atan Rodallega, son iki sezonda ise Trabzonspor formasıyla 1'er gol atarak, kariyerinde Beşiktaş karşısında 5 kez gol sevinci yaşadı.
ÇUBUKÇU: SAĞLIK DURUMU İYİ
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, attığı gol sonrası sakatlık yaşayan ve maçın sona ermesiyle soyunma odasına sedyeyle giden Rodallega'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.
Soyunma odasında Rodallega'ya ilk müdahaleyi yapan Çubukçu, "Kafa travması geçirdi. Buna bağlı bir baş dönmesi yaşadı ancak ilk müdahalede durumunun ciddi olmadığını gözlemledik. Sağlık durumu iyi. Gece boyunca da takip ettik. Tomografi bile çekilmesine gerek duymadık. Kendini iyi hissediyor." diye konuştu.
Çubukçu, Rodallega'nın milli ara nedeniyle hazırlıklarına perşembe günü başlayacak bordo-mavililerin antrenmanında yer alabileceğini, golcü oyuncunun takımına katkı vermeyi sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.
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