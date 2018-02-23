Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede, sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, kaleci Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Abdürrahim Dursun yer almadı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.