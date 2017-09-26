Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak isyan etti!

Trabzonspor takım kaptanı Onur Kıvrak, bordo-mavili ekibin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Onur, "Oynadığın zaman suçlu, oynamadığın zaman suçlu" ifadeleriyle eleştiriler karşısında isyan etti.
3-0'dan 4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında çok büyük bir keyif aldığını söyleyen Onur, "Dün arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında büyük bir keyif aldık ama ikinci yarıda işler değişti. Benim şahsi görüşüm bir defa iki defa bir bu tip olaylar bir takımın başına gelebilir. Bizim başımıza geldi. Bundan gerekli dersleri çıkaracağız. Beşiktaş maçını kazandığımızda her şey yoluna girecek" diye konuştu.ü
"OYNASAM SUÇLUYUM, OYNAMASAM SUÇLUYUM"
Trabzonspor'da 10 yılının geçtiğini hatırlatan Onur Kıvrak, "Bir sakatlığım vardı, ciddi bir sakatlıktı. Herkesin bildiği bir sakatlıktı. Oynamak istememe rağmen olmadı. Oynamadım, bir baktım manşetlerde 'Onur parasını beğenmiyor' deniyor. 10 yıllık Trabzonspor kariyerimde para tartışması olmadı. bu kulüpte kimsenin parası kalmamıştır, benim bu zamana kadar tüm elde ettiğim şeyler, bu camia sayesinde. Bir algı var, oynadığın zaman suçlu, oynamadığın zaman suçlu" dedi.
"10 YILLIK KARİYERİMDE BİRÇOK FIRSATI REDDETMİŞİMDİR"
Trabzonspor kariyerinde başka takımlardan teklifler aldığını söyleyen Onur, "Fırsatlar olmuştur gitmemişimdir. Beni ben yapan kulüp burası. Belki 'Onur çok uzun süre kaldı, gitmeli' diyen insanlar vardır, belki 2011'i çok dile getirdiğim için rahatsız olan insanlar vardır. Ben her zaman doğruyu söylerim. Yatağa yattığım zaman kafam o kadar rahat ki" şeklinde konuştu.
"SAKAT SAKAT OYNUYORUM"
Geçen sene Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçtan sonra MR'a gittiğini söyleyen Onur, "Sol çapraz bağımın kopuk olduğunu söylediler. Ben istesem ameliyat olur, yattığım yerden para kazanırdım. Ama yapmadım. Ben hala çapraz bağım kopuk oynuyorum. Bunlara rağmen hala Onur şöyle, Onur böyle deniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kalbimdeki Trabzonspor sevdası asla kazınmaz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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