Trabzonspor - Kardemir Karabük maçı ne zaman?

Trabzonspor ve Kardemir Karabük, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Trabzonspor 52 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kardemir Karabük 12 puanda ve 18. sırada. Trabzonspor son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kardemir Karabük son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 107 kodlu maçı oynayanlar; Trabzonspor galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 5.60, Kardemir Karabük galibiyet oranı 13.00. 2.5 gol altının oranı 3.20, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Trabzonspor önceki hafta Bursaspor mücadelesinde 1-2 yenildi.

Kardemir Karabük ise Akhisar Bld.Genç. karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Trabzonspor, 30 gol attı ve 28 gol yedi.

Kardemir Karabük ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kardemir Karabük, 10 gol atarken 42 gol yedi.