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TRABZONSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR
STAT: Medical Park
SAAT: 18:00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: BeIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mustafa Akbaş, Durica, Pereira, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Bero, Abdülkadir, N'Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Hamidou, Alican, Kage, Ahmet, Bliznichenko, Ergin
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
Ligde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibi karşısında kazanarak 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlamak istiyor.
RIZA ÇALIMBAY'IN SON MAÇI
Rıza Çalımbay dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve Karabükspor maçının son mücadelesi olacağını dile getirmişti. Çalımbay, toplantıda kendi durumuyla ilgili konunun da gündeme geldiğini ve kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve genel koordinatör Özkan Sümer ile kısa konuştuklarını belirterek şunları kaydetti:
"Kendilerine 'Benim mukavelem bitiyor.' dedim. Onlar da 'Hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım?' dediler. Özkan, Hayrettin ve Ömer Bey'e, 'Çok teşekkür ediyorum, gelecek sezon çalışmayı düşünmüyorum.' dedim. Göreve geldiğimde sözleşmem 2 yıldı, 1 yıl olmasını ben istedim. 'Ben burada elimden gelini yaptım, buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum.' dedim. Trabzonspor camiasına, hepsine saygım sonsuz, teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık. "
Çalımbay, önlerinde son bir maçın kaldığını hatırlatarak, "Kardemir Karabükspor maçı ciddiye alınmasa sıkıntılı maç olur. Onun için hiçbir arkadaşımıza izin vermedik, göndermedik. O arkadaşlarla maça çıkacağız. Buradaki son maçımızı iyi şekilde tamamlayacağız. Bazen iyi, bazen kötü, dolu dolu 7 ayımız geçti. Biz takımı 3-4. almadık, 11. sıradan aldık ve bu takımı buralara getirdik. Daha iyi daha güzel yerlerde olabilirdik, maalesef bazı şartlar gelişince olmadı. Her şeye rağmen güzel günlerimiz geçti. " şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor maçının bordo-mavililerin başındaki son karşılaşma olacağını geçen günlerde dile getirmişti.
KADRODA 8 EKSİK
Trabzonspor´da Kardemir Karabükspor maçı öncesi kadroda 8 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Olcay ile izin verilen Onazi´nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay´ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçının kadrosunu büyük oranda koruması ve sadece cezalı olan Olcay´ın yerine ilk 11´de Sosa´ya foma vermesi bekleniyor.
KARABÜKSPOR İLE 20. RANDEVU
Trabzonspor ile Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20´nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor´un 10, Kardemir Karabükspor´un 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
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