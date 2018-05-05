Spor Toto Süper Lig'de dalgalı performans çizen ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, sezonu üst sıralarda tamamlamak isteyen Kasımpaşa ile evinde karşı karşıya geliyor.

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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Olcay, Yusuf, Burak

YEDEKLER: Arda, Esteban, Durica, Abdürrahim, Sami, Batuhan, Hüseyin, Abdülkadir, Rodallega, Ndoye

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Kadem, Onur, Omeruo, Etoundi, Murillo, Hasan, Ahmed, Eduok, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SAAT: 19:00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Onur Kıvrak, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo (Trabzonspor) Fode Koita (Kasımpaşa)

CEZALI: Matus Bero (Trabzonspor)

18. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda bu maçla birlikte 18. kez karşı karşıya geliyor.

İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.

İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.

MEDİCAL PARK STADI