Trabzonspor - Kasımpaşa düellosu

Trabzonspor ve Kasımpaşa, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Trabzonspor 49 puanla 5. sırada, Kasımpaşa 40 puanla 9. sırada bulunuyor. Trabzonspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kasımpaşa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; Trabzonspor galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Kasımpaşa galibiyet oranı 6.75. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Trabzonspor önceki hafta Fenerbahçe mücadelesinde 0-3 yenildi.

Kasımpaşa, Medical Park Antalyaspor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Trabzonspor, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 23 gol yedi.

Kasımpaşa, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kasımpaşa 18 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.