BU TAKIMA ŞAPKA ÇIKAR - FAİK ÇETİNER
Medyada kendisine fazlaca yer bulamayan, hak ettiği halde tribünlerden yeterli desteği görmeyen, hakemler tarafından her zaman hakkı yenen Kasımpaşa, dün Trabzon’da herkese ders verdi. Bu iş gönül işi, sevgi işi, yürekten oynama işi, formayı terletme işi. Trabzon’da sadece skor olarak değil, futbol olarak da devleşen bu takıma şapka çıkartın. Sahada mücadele eden 14 Kasımpaşalı’yı ve Kemal Hoca’yı yürekten alkışlayalım. Trezguet’e de ayrı bir parantez açalım. Golleri, asistleri ve futboluyla herkesi büyüledi. Kasımpaşa, Trezguet ile gerçekten parlıyor. Trabzon’da böyle bir takıma yenildiği için fazla üzülmesin. Sadece rakibine bakıp dersleri çıkarması kardır.
NOT: Eğer dünkü 90 dakikayı kaçıran futbolseverler varsa ne yapıp edip bu maçı seyretsinler. Baksınlar, nasıl keyif alacaklar bir görsünler.
BU HAREKET OKAY'A HİÇ YAKIŞMADI - BÜLENT YAVUZ
Ligin sonu geldi, futbolcularda inanılmaz bir agresiflik ve yüksek sinir katsayısı var. Topla mücadele yerine hem rakibine hem de hakemlere sportmenliğe yakışmayacak davranışlar görüyoruz. Trabzonlu Okay ve Hubocan’ın kırmızı kartları maalesef küfürden kaynaklı. Özellikle Okay’ın bu haftaya gelinceye kadar saygı dolu davranışlarına hiç yakışmadı. Bu müsabakada bence hakem Ümit Öztürk’ün tek hatası vardı. Kasımpaşa’nın 3. golü öncesinde topsuz alanda Diagne’nin oyuncu Hubocan’a bir dirsek darbesi var. Bu net bir fauldü yanında da sarı kartı gerektirdi, hakem görmedi “Devam” dedi, o da gitti Kasımpaşa’nın 3. golü oldu. Kasımpaşa ligde takım oyununu en iyi gerçekleştiren takımlardan biri. Baştan sona hak ettiği bir galibiyet aldı. Kemal Özdeş müthiş bir özgüvenle takımını nereden nereye getirdi, ona da helal olsun.
PAŞA'NIN BİTİRİM 3'LÜSÜ - HALUK AYYILDIZ
Kasımpaşa’nın müthiş 3’lüsü dün akşam Trabzonspor’un adeta aklını başından aldı. Mensah, Trezeguet ve Diagne’den bahsediyorum, harika oynadılar. Özellikle Trezeguet, 2 gol ve 3 asistle gecenin yıldızıydı. Burak’a geçit vermeyen kaleci Ramazan’ı da unutmadık, görevini çok iyi yaptı. Trabzonspor’a gelince her zaman ki gibi basit defans hataları vardı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın da acemice yediği golleri göz önünde bulundurduğumuzda Kasımpaşa sahanın hakimiydi. Trabzonspor’un hücum hattı bu ligde şampiyonluğa oynar ama defansı küme düşer. Dün de bu böyleydi aslında. Hubocan kaynaklı sürüyle hataları vardı, sonradan yediği kırmızı kart da doğruydu. Okay’ın zaten yeri orası olmadığı için günahı yoktu, o da kırmızı yedi. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Kasımpaşa ikinci yarıya büyük moralle çıktı. 48’de Novak’ın attığı ikinci golle beraberliği yakalayabilirim havasına girdi Trabzonspor ancak Kasımpaşa’da etkili gelmeye başladı dediğimiz sırada yine Trezeguet sahneye çıktı ve müthiş bir gol atarak 4-2’yi buldu, Trabzonspor’un moral motivasyonunu tam bitirdi. Biz asıl şu konuya takıldık. Burak sakat sakat oynuyor ve bunu bilmeyen de yok. Yerine Rodellega ya da N’Doye oynatılabilirdi. Bazen Rıza Çalımbay’ı ne yaptığını anlamak mümkün olmuyor. Sonuç olarak, Kasımpaşa Trabzonspor’u hak ederek yendi, hem de 5 gol atarak. Kemal Özdeş’i de kutlamak gerek. Rıza Çalımbay’a son sözüm şudur; hemen istifa et. Sahanda 5-2 mağlup oluyorsan bu iş bitmiş demektir. Hatta bu mağlubiyet Trabzonspor’u belki de Avrupa’ya göndermeyecek.
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