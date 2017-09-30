Trabzonspor, Katar'a gidiyor

Bordo mavililerin, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd takımı milli arada özel bir maç oynayacağı, bu karşılaşma için ise 7 Ekim Cumartesi günü Katar´a gideceği belirtildi.

Trabzonspor´un 8 Ekim Pazar günü maçın ardından Trabzon´a döneceği ifade edilirken, bu özel maçın programının yarın oynanacak Beşiktaş maçından sonra netlik kazanacağı bildirildi.





Al Sadd-Trabzonspor