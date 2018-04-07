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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda, 41 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Ali Palabıyık

CEZALI: Sosa (Trabzon) / Kucher (Kayseri)

SAKATLAR: Esteban, Durica (Trabzon) / Badji (Kayseri)

TRABZONSPOR: Onur, K. Ahmet, Okay, Tomas, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Levent, Bıyık, Erkan, Sapunaru, Şamil, Deniz Türüç, Umut, Mendes, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın kalan tüm maçlarına galibiyet iddiasıyla çıkacağını ve Avrupa kupalarına katılmayı çok arzuladığını söyledi.

Bedir, ''Fenerbahçe maçı sonrası teknik kadromuz ve oyuncularımızla konuştuk. Onlar da taraftarımız gibi, yönetimimiz gibi, teknik kadromuz gi.bi Avrupa kupalarına kalmayı çok arzuluyorlar. Onun için Trabzonspor maçı dahil, kalan tüm karşılaşmalarımıza galibiyet için çıkacağız'' dedi.