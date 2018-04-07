Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maçın kendileri için çok önemli olduğu belirterek, " Kayserispor bize en yakın rakipti. Yenmemiz, mutlaka çok iyi bitirmemiz gerekiyordu." dedi.

Bütün hafta boyunca çalışmalarının sadece galibiyet üzerine olduğunu ifade eden deneyimli teknik direktör, şunları kaydetti.

"İlk yarı tempomuz iyi değildi. Top bizdeydi ama istediğimiz gibi değil, yavaş bir tempoydu. Gole bile yavaş gidiyorduk. İkinci yarı uyarı, taktik değişiklikleriyle ileri daha iyi gidecek şekilde oynadık. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu. Kalan 6 maç var. Bunları iyi şekilde bitirmek istiyorsak hepsini kazanmak durumundayız. Bunun da farkındayız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

SUMUDICA: FUTBOLCULARIMIN BURADA OLMASI GEREKİYOR



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Türk futboluna saygı duyduğu ve Türkiye'yi çok sevdiğinden dolayı toplantıya çıktığını anlatarak, "Futbolcularımın burada olması gerekiyordu benim değil. Bir hafta içinde 9 gol yemek gerçekten bizim için utanç kaynağı." diye konuştu.

"Sadece buradan bir şey sormak istiyorum. Ligin ilk devresinde 30 puan toplarken burada aynı hoca yok muydu, farklı birimiydi?" diyen Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden neler olduğunu anlayamıyorum. Maçın ilk yarısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü yedikten sonra takım düşüşe geçti. Bu şekilde devam edemeyiz. 4-2-3-1 ile oynadık, ligin ilk yarısındaki oynadığımız sisteme döndük. 3 stoperle çıksaydım herkes beni eleştirecekti. 4'lü oynadık, Fenerbahçe maçı gibi neredeyse aynı maç oldu. 15 dakikada 3 gol yemek gerçekten bir takıma yakışmayan şeyler. Maçın ikinci yarısında hazırlık maçı gibi antrenmanda gibi hissetti oyuncularım, ben ne yapabilirim. Maçın ilk yarısını ben hazırladım da ikinci yarısını başka hoca mı hazırladı? İsim vermek istemiyorum. Hiçbir zaman futbolcuma kötü konuşmadım. Her zaman buraya çıkıp 30 puanı bu futbolcularla topladığımı söyledim. Hep kendimi ikinci planda tuttum. Şimdi ise onların konuşma vakti. Bir teknik direktörden daha fazla konuşmaları gerekiyor.''