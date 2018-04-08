Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından tribünlerde kavga çıktı.

İHA'da yer alan habere göre protokol tribününe yakın yerde başkan Muharrem Usta'nın yakınları ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte ortalık bir anda karıştı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle birlikte kavga büyümeden önlenirken, olaya karışanlar gözaltına alındı.