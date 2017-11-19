Trabzonspor-Osmanlıspor canlı - Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman

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TRABZONSPOR: 2 - OSMANLISPOR: 2 (39' N'Doye, 40' Burak Yılmaz | 7' Musa Çağıran, 28' Anıl Karaer)
(İkinci yarı oynanıyor)
STAT: Medical Park
SAAT: 16:30
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk
SAKAT: Mustafa Akbaş ( Trabzonspor)
CEZALILAR: Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor)
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, Burak, N'Doye
YEDEKLER: Esteban, Uğurcan, Hubocan, Kamil, Kucka, Sosa, Volkan, Abdülkadir, Batuhan, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Maxso, Numan, Pinto, Josue, Musa, Lawal, Umar, Serdar, Regattin
YEDEKLER: Karcemarskas, Cikalleshi, Koray, Tugay, Anıl, Hasan, Prochazka, Özer, Doukara, Sadeghian
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor. Mor-sarılılarda eksik oyuncu bulunmuyor.
Teknik direktörlük değişikliğine giderek takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor ise 13 puanla 12. sırada bulunuyor.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibinin karşısına 3 eksikle çıktı. Bordo-mavili takımda kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan ile sakatlığı süren Mustafa Akbaş, Osmanlıspor karşısında görev almadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynanan son Kayserispor maçından farklı olarak sadece iki isme Osmanlıspor maçında görev verdi. Çalımbay, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine Mas'a, cezalı Okay Yokuşlu'nun yerine ise Burak Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
BURAK YILMAZ 1 AY SONRA
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle en son ligin 9 haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen Burak Yılmaz, 29 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı tamamen geçen golcü futbolcu milli arada form tutarak teknik direktör Rıza Çalımbay'dan formayı kaptı.
Rıza Çalımbay, Osmanlıspor karşısında Burak Yılmaz ve N'Doye'yi çift forvet olarak oynattı. Kucka ve Sosa'yı kulübede bekleten Çalımbay, kart cezalısı Olcay'ın yerine ise kanatta Castillo'ya forma verdi. Trabzonspor'da bu sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, cezası nedeniyle ilk kez bir lig müsabakasında forma giyemedi.
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