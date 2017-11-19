Trabzonspor-Osmanlıspor canlı - Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR-OSMANLISPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

TRABZONSPOR: 2 - OSMANLISPOR: 2 (39' N'Doye, 40' Burak Yılmaz | 7' Musa Çağıran, 28' Anıl Karaer)

(İkinci yarı oynanıyor)

STAT: Medical Park

SAAT: 16:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Ümit Öztürk

SAKAT: Mustafa Akbaş ( Trabzonspor)

CEZALILAR: Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor)

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, Burak, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Uğurcan, Hubocan, Kamil, Kucka, Sosa, Volkan, Abdülkadir, Batuhan, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Maxso, Numan, Pinto, Josue, Musa, Lawal, Umar, Serdar, Regattin

YEDEKLER: Karcemarskas, Cikalleshi, Koray, Tugay, Anıl, Hasan, Prochazka, Özer, Doukara, Sadeghian

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

RIZA ÇALIMBAY Osmanlı kötü bir takım değil. Fenerbahçe’den puan almasını bildiler. Çok dikkatli olmalıyız

Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor. Mor-sarılılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktörlük değişikliğine giderek takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor ise 13 puanla 12. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibinin karşısına 3 eksikle çıktı. Bordo-mavili takımda kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan ile sakatlığı süren Mustafa Akbaş, Osmanlıspor karşısında görev almadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynanan son Kayserispor maçından farklı olarak sadece iki isme Osmanlıspor maçında görev verdi. Çalımbay, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine Mas'a, cezalı Okay Yokuşlu'nun yerine ise Burak Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

BURAK YILMAZ 1 AY SONRA

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle en son ligin 9 haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen Burak Yılmaz, 29 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı tamamen geçen golcü futbolcu milli arada form tutarak teknik direktör Rıza Çalımbay'dan formayı kaptı.

Rıza Çalımbay, Osmanlıspor karşısında Burak Yılmaz ve N'Doye'yi çift forvet olarak oynattı. Kucka ve Sosa'yı kulübede bekleten Çalımbay, kart cezalısı Olcay'ın yerine ise kanatta Castillo'ya forma verdi. Trabzonspor'da bu sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, cezası nedeniyle ilk kez bir lig müsabakasında forma giyemedi.