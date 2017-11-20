Trabzonspor Osmanlıspor maçının yazar yorumları

HALUK AYYILDIZ: RIZA HOCA DERS ALSIN!

Dünya futbol otoritelerinin Abdülkadir’i yıldız adayı olarak gösterdiğini bilmeyen yok. Hazır cezalı Okay Yokuşlu da yokken, Abdülkadir’e değil de Bero’ya orta sahada şans verilmesini anlamış değilim. Bu bir... İkincisi Burak Yılmaz gibi elinizde önemli bir golcünüz varsa kanat oynamaz. Direkt forvet başlar. Dün kanat oynadığı halde 2 gol attı, demek ki tek başına forvet olsaydı en az 4 tane atardı. Yine de 4-3 kazandılar. Rıza hocanın kesin ders alması gerekiyor yaptığı yanlışlardan.

Yukarıda bahsettiklerime destek amaçlı örnekler vererek devam edelim. N’Doye forvet oynadı. Tamam gol attı, çok da kaçırdı. Bir diyeceğimiz yok fakat öyle bir iş yaptı ki N’Doye, Rıza hocanın yapması gerekendi aslında. Neydi bu? Burak Yılmaz aniden forvete geçti, Senegalli’nin pasıyla da golünü attı, doğruyu bu ikili yaptı. Rıza hocaya önerim, belki içeride takım dengesini koruduğum için bunları yapıyorum diyorsun fakat bu kez de oyun sistemini aksatıyorsun, haberin ola.





Trabzonspor - Osmanlıspor

























































Trabzonspor - Osmanlıspor

Neyse gelelim maça... İlk yarıda Osmanlıspor iki korner atışından iki tane çok ilginç goller attı. Musa Çağıran’ınki tamamen Trabzonspor defansının yanlış dizilişinden kaynaklıydı. İkincisi Onur Kıvrak başlangıçlı, Pereira’nın sırtına çarpıp gol olan pozisyondu. Yani tam komedi gollerdi. Tüm bu aksaklıklara rağmen Trabzonspor ilk yarıyı 5-2 önde de kapatabilirdi ama olmayınca olmadı. Çünkü N’Doye dünyaları kaçırdı.

Trabzon, 4. kez adresi şaşırdı! Saha dışında sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor’da şanssızlık saha içinde de devam ediyor. Osmanlı karşısında Joao Pereira, 2 kez kendi ağlarını sallarken, Bordo-Mavililer, bu sezon 4. kez adresi şaşırdı. Daha önce 1-0 kaybedilen Yeni Malatya kar- şılaşmasında Okay Yokuşlu ve 6-1’lik Akhisar hezimetinde Mustafa Akbaş kendi kalesine gol atmıştı.

İkinci yarıda Trabzonspor hemen golü bulur ve farka gider derken Pereira yine kendi kalesine gol attı. İki golü de kendi kalesine atan bir sağ bekten bahsediyorum, herhalde dünyada örneği yoktur! Osmanlı’yı 3-2 öne geçiren Pereira moralmen çöktü. Rıza hoca onu inatla sahada tuttu, yanlış yaptı. Yusuf Yazıcı’dan harika beraberlik golü geldi ama Rıza hoca bu kez de onu oyundan aldı. Alın size bir başka yanlış daha. Yani hoca ne yapmaya çalıştı anlamadık. Sonuç olarak baştan aşağıya Rıza hocanın hatalarıyla dolu bir maçta Trabzonspor yine bol goller yedi. Kayserispor maçı berabere bittiğinde savunması şuydu hocanın: “Gol yemedik, bu da güzel gelişme...” Peki şimdi Osmanlı karşısında 3 gol yemenin izahı nasıl olacak. Gülünç...

BÜLENT YAVUZ: PENALTININ AĞA BABASIYDI

Osmanlıspor Kulübü’nün hakem ile alakalı şikayetlerini anlamak mümkün değil. Üstüne üstlük teknik direktörü de oyun alanından ihraç edildi. Maçın tamamına baktığımız zaman genç hakem Ümit Öztürk, son derece gayretli, bir o kadar da işini iyi yapmaya konsantre olmuş bir görüntü içerisindeydi. Ufak tefek fauller kaçtı, yanlış fauller verildi ama bunların hiçbiri oyuna tesir etmeyecek kararlardı. Kartların kullanılmasında yüzde 80 oranında başarı tutturan genç hakemin eksik bıraktığı sarı kartlar da oldu. Tabii ki Osmanlıspor’un 2-0 öne geçmesi, sonra yakalanıp tekrar öne geçmesi, sonra tekrar yakalanıp son dakikalarda maçı kaybetmesi, kendi pencerelerinden baktığımız zaman kabul edilemeyecek bir sondu.





Bu açıdan Osmanlı Teknik Direktörü İrfan Buz’un psikolojisini anlıyorum. Çok konuşulan penaltı pozisyonlarına gelirsek 19. dakikada Burak’ın cezalı içinde çekilmesi penaltıydı. Hakemin bunu es geçmesini anlayabiliyorum. Penaltı verse sıra dışı olacak, vermedi. Verse çok daha doğru olurdu. 45+2’de Trabzonlu Pereira, cezalı alanı içerisinde çelme takılarak düşürülüyor. Osmanlısporlu oyuncu, ayağını Trabzonlu oyuncunun koşu yoluna soktuğu zaman bu bir engeldir. Topla oynamaksızın yapılan bu müdahale Trabzonlu oyuncunun geçmesini engelledi. Bu penaltı için yeterli bir sebepti. 90+2’ye gelince Burak Yılmaz, ceza alanı içinde Numan tarafından bir defa değil tam iki defa çekilerek düşürülüyor. Bu oyun kuralına göre yüzde yüz kusurlu bir hareket ve hakem de penaltıyı gösterdi. Penaltıya yapılan itirazların tamamı yersizdi. Çünkü itiraz edilecek en ufak bir nokta dahi yoktu. Hakemin kararını doğru buluyorum.

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