Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı!

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'dan aldığı 6-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Yarın (Çarşamba günü) Trabzon'a gidecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon aldığı başarılı sonuçlarla Antalyaspor'a tarihinin en iyi sezonunu Rıza Çalımbay'ın bu sene aldığı kötü sonuçların ardından ligin 6. haftasından sonra görevine son verilmişti.
RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?
Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta doğdu. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Rıza Çalımbay, 1980-1981 sezonunda A takıma yükseldi. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezon boyunca 494 lig maçına çıktı ve 41 gol attı. Birinci lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu ünvanını elde etti.
16 sezon boyunca 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası kazanan Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Çalımbay, İngiltere'de teknik direktörlük kurslarına gitti ve Türkiye'ye döndüğünde Christoph Daum'un yardımcılığını yaptı.
Sonrasında Göztepe'nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, ligi 8. sırada tamamladı. Göztepe'nin ardından Denizlispor ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Rıza Çalımbay, Denizlispor'u çalıştırırken UEFA Kupası'nda son derece başarılı sonuçlar elde etti.
2004-2005 sezonunun ortasında Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine geldi. Beşiktaş'ta görev yaptığı sürede başarılı bir dönem geçirdi. 2005-2006 sezonu başında Süper Lig'de istenen sonuçların gelmediği ortaya atılınca ligin 9. haftasında görevinden istifa etti.
Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Eskişehirspor ve Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, 17 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor'la anlaştı.
- trabzonspor
- Rıza çalımbay
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 5 dakika önceAl birini vur öbürüne aynısının laciverti hiç bişey olmaz Trabzon spor'un hayallerini gerçekleştirecek bir hoca değil hoca varmı var bu sezonda gitti geçmiş olsun00
-
Misafir 36 dakika önceHayırlı olsun inşallah.zor bir görev00
-
Misafir 37 dakika önceHayırlı olsun inşallah00