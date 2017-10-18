Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı!

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'dan aldığı 6-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Yarın (Çarşamba günü) Trabzon'a gidecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon aldığı başarılı sonuçlarla Antalyaspor'a tarihinin en iyi sezonunu Rıza Çalımbay'ın bu sene aldığı kötü sonuçların ardından ligin 6. haftasından sonra görevine son verilmişti.

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta doğdu. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Rıza Çalımbay, 1980-1981 sezonunda A takıma yükseldi. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezon boyunca 494 lig maçına çıktı ve 41 gol attı. Birinci lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu ünvanını elde etti.

16 sezon boyunca 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası kazanan Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Çalımbay, İngiltere'de teknik direktörlük kurslarına gitti ve Türkiye'ye döndüğünde Christoph Daum'un yardımcılığını yaptı.

Sonrasında Göztepe'nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, ligi 8. sırada tamamladı. Göztepe'nin ardından Denizlispor ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Rıza Çalımbay, Denizlispor'u çalıştırırken UEFA Kupası'nda son derece başarılı sonuçlar elde etti.

2004-2005 sezonunun ortasında Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine geldi. Beşiktaş'ta görev yaptığı sürede başarılı bir dönem geçirdi. 2005-2006 sezonu başında Süper Lig'de istenen sonuçların gelmediği ortaya atılınca ligin 9. haftasında görevinden istifa etti.

Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Eskişehirspor ve Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, 17 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor'la anlaştı.

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