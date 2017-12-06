Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde hayat buldu

Trabzonspor, Ersun Yanal'ın ardından göreve getirdiği Rıza Çalımbay ile adeta hayat buldu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Yanal yönetiminde, ilk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 11. sırada kendine yer bulabildi.
Söz konusu dönemde ligden düşme hattının sadece 2 puan üstünde yer alan Karadeniz ekibinde 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Rıza Çalımbay göreve getirildi.
Bordo-mavililer, ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımın başına getirilen Çalımbay ile çıkışa geçti. Trabzonspor, Çalımbay döneminde 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan elde etti.
Ligde puanını 22'ye yükselten Karadeniz ekibi, 8. sıraya kadar tırmandı. Puan farkını üst sırasında yer alan takımlarla indiren Karadeniz ekibi, zirve yarışı yolunda da umutlandı.
PUAN ORTALAMASI
Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 8 maçta elde ettiği 9 puanla 1.12 puan ortalamasında kalırken Rıza Çalımbay ile çok daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, Çalımbay ile 6 maçta 13 puan toplarken, 2.16 gibi bir ortalama yakalama başarısı gösterdi.
SON 5 MAÇTA 13 PUAN
Trabzonspor, teknik direktör Çalımbay ile son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde etti. Göreve başlamasından iki gün sonra Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'un başında ilk maçına çıkan Çalımbay, bu maçta 1-0'lık sonuçla ilk yenilgisini yaşadı.
Daha sonra bordo-mavililer Çalımbay yönetiminde sırasıyla, Galatasaray'ı sahasında 2-1 yendi, Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Osmanlıspor'u sahasında 4-3, Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Antalyaspor'u da evinde 3-0 yendi.
Rıza Çalımbay ile bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa karşısında 4 maç art arda kazanmanın mücadelesini verecek.
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