Trabzonspor'da transfer çalışmalarına start verildi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın gelişi ile birlikte Süper Lig’de müthiş bir ivme yakalayan ve üst sıralara tırmanan Trabzon, devre arasında takıma genç ve yetenekli isimleri katmakta kararlı. Çalımbay’ın talimatı ile yardımcı antrenörler ve scoutlar ülke ülke dolaşıp oyuncu arıyor. Bu doğrultuda Mısır’da bulunan Trabzonspor antrenörleri Mısırlı genç yetenek Salah Mohsen’e hayran kaldı. ENPPI’nin Al Masry’yi 2-1 yendiği müsabakayı takip eden scoutlar, Mohsen’i çıplak gözle izledi.

TAKIMINI UÇURDU

Karşılaşmadaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Mohsen, 11. ve 41. dakikalarda attığı 2 gol ile takımını galibiyete taşımayı başardı ve Bordo-Mavili kurmayları büyülemeyi başardı. ENPPI ile 33 maça çıkan Mossen, 10 gol atıp 4 de asist yaptı. Oyuncu ile ilgili rapor scoutların, hücumun yanı sıra stoper ve orta saha bölgesine isimler baktığı öğrenildi.