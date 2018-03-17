Spor Toto Süper Lig'de evinde 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Durica, Castillo, Mustafa Akbaş, Bero ve Esteban forma giyemeyecekler. Geçtiğimiz hafta Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Hubocan ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın forma vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecekler.



TÜM HESAPLAR 3 PUAN ÜZERİNE

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavililer evinde ağırlayacağı rakibinden rövanşı olmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımla birlikte ilk maçına Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla çıkmıştı. Söz konusu müsabakada sahadan yenik ayrılan Çalımbay, bu kez rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.



LİGİN İKİNCİ YARISINDA EVİNDEKİ İLK GALİBİYETİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligin ikinci yarısında Medical Park Stadyumu'nda taraftarı önünde maç kazanamayan bordo-mavililer 4 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı planlıyor. Evinde son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 ve son olarak Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 4 maçta 2 puan elde ederken 10 puan kaybetti. Trabzonspor, evinde oynadığı son 3 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.



MUHTEMEL 11

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden bordo-mavililer ikinci maçta kazanan taraf olmak istiyor.



Trabzonspor'un yarınki mücadeleye Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay, Novak, Onazi, Kuçka, Sosa, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.