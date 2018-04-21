Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 30. haftasında, 46 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, 41 puanla 8. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor...
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TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
STAT: Medical Park
SAAT: 16:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halil Umut Meler
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, K. Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
DEMİR GRUP SİVASPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Mert, Hakan, Bifouma, Saivet, Emre, Crtiac Gohi Bi.
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 24. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
TRABZONSPOR'UN EVİNDE TEK YENİLGİSİ VAR
Trabzon'da oynanan 11 karşılaşmada bordo-mavili takımın hükmen olmak üzere sadece bir mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.
Sivasspor karşısındaki tek yenilgisini 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından sahasında 8 sezonda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
FIRTINA'DA ONUR KIVRAK VE CASTILLO YOK
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın cezası sona eren Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmeyen Burak Yılmaz'a, Demir Grup Sivasspor karşısında görev vermesi bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
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