Trabzonspor Yönetimi, Burak Yılmaz’ın gitme ihtimaline karşın forvet arayışlarına hız verdi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Shakhtar Donetsk’te müthiş bir performans sergileyen ve bonservisi elinde bulunan Arjantinli forvet Facundo Ferreyra ile temasa geçildiği ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. İmza parası isteyen 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeler sürüyor. Ferreyra, bu sezon 42 maçta forma giyerken, 29 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.





MAS, TRABZON'U YAKTI!

Trabzonspor’un UEFA’dan lisans alan kulüpler arasında olmamasının Bordo-Mavililer’in eski oyuncusu Emmanuel Mas’ın kulübüne olan borcundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Devre arasında Boca Juniors’a sattığı Mas’ın eski kulübü San Lorenzo’nun Trabzonspor’a dava açtığı ifade edildi. Arjantin ekibinin ödeme alamadığı için Fırtına’yı şikayet ettiği belirtildi.