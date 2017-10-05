Trabzonspor, Subotic ile görüşmelere başladı

Süper Lig’de topladığı 9 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, savunma bölgesindeki sorunu çözmek için harekete geçti. Yaz transfer döneminde bu bölgeye istenilen takviyelerin yapılamaması nedeniyle ilk 7 haftada büyük sıkıntı çeken Fırtına, şu ana kadar kalesinde 15 maç gol görerek kötü bir performans sergiledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda devre arasında bu sorunu çözüme kavuşturmak isteyen Bordo-Mavili yönetimin, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un formasını giyen Neven Subotic’i radarına aldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Sırp stoper ile ön görüşme yapıldığı ve söz kesildiği kaydedildi.



BU SEZON OYNAYAMADI

1.91 metre boyundaki deneyimli futbolcu, Bundesliga’da geride kalan 7 haftada henüz forma şansı bulamadı. Geçen sezonu Köln’de geçiren Subotic’in teknik direktör Peter Bosz’un gözüne giremediği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği dile getirildi. Sırp oyuncunun da Trabzonspor’dan gelen teklife olumlu sıcak baktığı öğrenildi.

Neven Subotic

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