Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, bu sezon karşılaşmaların ikinci yarılarında yediği gollerle zirve yarışında yara aldı.
Beşiktaş'a 71. ve 78. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon 10 maçın ikinci yarısında yediği gollerle önemli puanlar yitirdi.
Karadeniz ekibi, ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 24 puan kaybetti. Bordo-mavili takım, sadece Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında ikinci yarılarda gol yemesine karşın maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
ZİRVEYLE ARA AÇILDI
Ligin 16. haftası sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Karadeniz ekibi daha sonraki bölümde ikinci yarılarda yediği gollerle zirve ile arasındaki puan farkı açıldı.
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında 74. dakikada Yatabare'nin golünü kalesinde gördüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan yitirdi. Daha sonra Atiker Konyaspor maçında 2-1 üstün durumdayken 90. dakikada Orkun Çınar'ın golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu kez 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğünü 84. dakikada De Souza'nın golüyle koruyamayarak maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçında da 77. ve 78. dakikalarda Babel'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'un, ligin ikinci devresinde oynadığı maçların ikinci yarısında gol yediği 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 yitirdi, zirve ile arasındaki puan farkı 14'e çıktı.
İKİNCİ YARIDA KALESİNDE GOL GÖRDÜĞÜ 10 MAÇ
Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 10 maçın ikinci yarısında yediği 16 gol şöyle:
|Maçlar
|Skorlar
|Yediği goller ve dakikaları
|Fenerbahçe- Trabzonspor
|2-2
|84 Valbuena
|Göztepe-Trabzonspor
|3-2
|67 Jahovic
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-2
|79 Mevlüt Erdinç
|Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
|3-4
|55 Fernandes, 68 ve 82 Vagner Love
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2
|58 Lens
|Trabzonspor-Teletes Mobilya Akhisarspor
|1-6
|53 ve 64 Henrique, 90 Kadir Keleş
|Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
|1-1
|74 Yatabare
|Atiker Konyaspor-Trabzonspor
|2-2
|74 Milosevic, 90 Orkun Çınar
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1-1
|84 De Souza
|Trabzonspor-Beşiktaş
|0-2
|71 ve 78 Babel
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