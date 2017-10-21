Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi: Takımda gerginlik

Hafta içinde Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda takımda gerginlik olduğunun altını çizdi.

Bordo-mavililer, bu mağlubiyetle ligde üst üste 5. maçında da puan kaybetti. Çalımbay, bu durumu "Trabzonspor bu değil. Bu oyuncular bu değil. Çok çok iyi olması gerekiyor. Takımda bir gerginlik var. Bu da hemen yok olmuyor ama düzelteceğiz." ifadeleriyle değerlendirdi.

Maçı da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun olarak memnun değiliz. Yaptığımız yanlışlar vardı. Bu maçta bazı arkadaşlarımızın hala hazır olmadığını gördük. Galatasaray maçı bizim için çok çok önemli. O maçı mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." dedi.