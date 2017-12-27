Ersun Yanal’ı gönderip Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirdikten sonra çıkışa geçen ve ligin ilk yarısını 29 puanla 7. sırada tamamlayı başaran Bordo-Mavililer’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, scout ekibi araştırmalarını tamamlayıp teknik direktör Çalımbay’a geniş bir dosya sunarken, deneyimli hocanın cuma günü başkan Muharrem Usta ile İstanbul’da bir araya gelerek gidecek ve kalacak oyuncular hakkında konuşacakları öğrenildi. Emmanuel Mas, Volkan Şen ve Theo Bongonda’nın gönderilmesini isteyen Rıza Çalımbay, transferini düşündüğü isimlerin listesini de Usta’ya verecek. Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yer alması için bazı takviyelerin kesinlikle yapılması gerektiğini başkana anlatacağı öğrenilen Çalımbay, transfer için şartların zorlanmasını isteyecek. Deneyimli hocanın, forvet mevki için Mısır’ın Enppi takımında oynayan 21 yaşındaki forvet Mohsen’i düşündüğü ifade edildi. Sol bek Mas’ın yerine Antalya’dan eski öğrencisi Sakıb Aytaç’ı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, savunmaya da Panathinaikos’lu Rodrigo Moledo ya da Marsilya’da forma giyen Doria’nın alınmasını istiyor.

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