Transfer döneminin başlamadığı 2018-2019 sezonu öncesinde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve aralarında Luis Ibanez, Aytaç Kara, Ramil Sheidaev'in de bulunduğu 19 oyuncudan 18'i Karadeniz ekibine geri dönecek.

KİRALIK OYUNCULAR

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği kulüplerle sözleşmesi sona eren 18 oyuncu şöyle:

"Abdülkadir Parmak (Adana Demirspor), Ali Han Tunçer (1461 Trabzon), Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor), Bahadır Han Güngördü (Ankara Demirspor), Furkan Taş (1461 Trabzon), Furkan Yıldırım (1461 Trabzon), Luis Ibanez (Kardemir Karabükspor), Melih Kabasakal (1461 Trabzon), Mert Yıldırım (1461 Trabzon), Mertcan Çam (Bandırmaspor), Muhammet Beşir (Samsunspor), Murat Cem Akpınar (1461 Trabzon), Mücahit Çakır (Arsinspor), Ramil Sheidaev (Karabağ), Savaş Çakır (1461 Trabzon), Semih Karadeniz (1461 Trabzon), Yağızcan Erdem (1461 Trabzon), Yunus Emre Çakır (1461 Trabzon)."

MEVCUT KADRO

Trabzonspor'un, 2017-2018 sezonunda sözleşmesi bulunan toplam 27 futbolcusu şunlar:

Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Mustafa Akbaş, Matus Bero, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo Rodallega, Uğurcan Çakır, Fabian Castillo, Esteban Alvarado, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Ayberk Kardaş, Cafer Tosun, Sami Can Özkan, Abdurrahim Dursun, Ramazan Övüç, Ahmet Hakan Sevinç.

22 TRABZONLU OYUNCU

Gelecek sezon öze dönüşün konuşulduğu bordo-mavili takımın kadrosunda 22 Trabzonlu oyuncu bulunuyor.

Karadeniz ekibinde 45 sözleşmeli futbolcu içerisinde şu Trabzonlu oyuncular yer alıyor:

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Cafer Tosun, Sami Can Özkan, Ahmet Hakan Sevinç, Abdülkadir Parmak, Furkan Taş, Furkan Yıldırım, Mertcan Çam, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mücahit Çakır, Semih Karadeniz, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Yunus Emre Çakır, Ali Han Tunçer.