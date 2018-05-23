Transfer döneminin başlamadığı 2018-2019 sezonu öncesinde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen ve aralarında Luis Ibanez, Aytaç Kara, Ramil Sheidaev'in de bulunduğu 19 oyuncudan 18'i Karadeniz ekibine geri dönecek.
KİRALIK OYUNCULAR
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği kulüplerle sözleşmesi sona eren 18 oyuncu şöyle:
"Abdülkadir Parmak (Adana Demirspor), Ali Han Tunçer (1461 Trabzon), Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor), Bahadır Han Güngördü (Ankara Demirspor), Furkan Taş (1461 Trabzon), Furkan Yıldırım (1461 Trabzon), Luis Ibanez (Kardemir Karabükspor), Melih Kabasakal (1461 Trabzon), Mert Yıldırım (1461 Trabzon), Mertcan Çam (Bandırmaspor), Muhammet Beşir (Samsunspor), Murat Cem Akpınar (1461 Trabzon), Mücahit Çakır (Arsinspor), Ramil Sheidaev (Karabağ), Savaş Çakır (1461 Trabzon), Semih Karadeniz (1461 Trabzon), Yağızcan Erdem (1461 Trabzon), Yunus Emre Çakır (1461 Trabzon)."
MEVCUT KADRO
Trabzonspor'un, 2017-2018 sezonunda sözleşmesi bulunan toplam 27 futbolcusu şunlar:
Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Mustafa Akbaş, Matus Bero, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo Rodallega, Uğurcan Çakır, Fabian Castillo, Esteban Alvarado, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Ayberk Kardaş, Cafer Tosun, Sami Can Özkan, Abdurrahim Dursun, Ramazan Övüç, Ahmet Hakan Sevinç.
22 TRABZONLU OYUNCU
Gelecek sezon öze dönüşün konuşulduğu bordo-mavili takımın kadrosunda 22 Trabzonlu oyuncu bulunuyor.
Karadeniz ekibinde 45 sözleşmeli futbolcu içerisinde şu Trabzonlu oyuncular yer alıyor:
Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Cafer Tosun, Sami Can Özkan, Ahmet Hakan Sevinç, Abdülkadir Parmak, Furkan Taş, Furkan Yıldırım, Mertcan Çam, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mücahit Çakır, Semih Karadeniz, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Yunus Emre Çakır, Ali Han Tunçer.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.