Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde konuşan Ören, kısa vadeli 197 milyon 459 bin TL, net 841 milyon 59 bin 617 TL olmak üzere, bordo mavili kulübün 28 Şubat itibari ile toplam borcunun 1 milyar 38 milyon 519 bin TL olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre kongrede yeni seçilecek olan başkan ve yönetim mart, nisan ve mayıs aylarına yönelik öncelikli olarak 70 milyon TL borç ödemek zorunda kalacağı belirtildi. Açıklamada 70 milyon TL'lik ödemenin içerisinde futbolculara ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a 50 milyon TL, personel ve teknik heyete 3 milyon TL, banka ve faizlere 6 milyon TL, İcra dosya masraflarına 1 milyon TL, Cari piyasaya 3 milyon TL, SSK ve vergi borçları 4.5 milyon TL gibi borçlar da yer aldı.
Trabzonspor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu'na ortak açıklama metnini okuyan Ören şunları söyledi: "Başarısızlıktaki en büyük neden bir şehrin üreterek ortaya çıkardığı, Trabzonspor'un varoluş değerlerine yabancılaşmış, bencil ve popülist bu yönetici profilidir. Şu andan itibaren Trabzonspor küllerinden ya yeniden doğacak, ya da futbol tarihinde diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. Özgür iradesini ve bilincini 'ortak akla' dönüştüremeyen; kibirden kurtulamayıp Trabzonspor üst aklına geçemeyenlerin Trabzonspor'a yaşatabileceği tek şey, tarih sahnesinden silinmektir. Trabzonspor'un kurtuluşu niteliğindeki olağanüstü bu kongrede yapılacak liste; zamanını kulüp için harcayacak, Trabzonspor için koşturacak ve çözüm üretecek, bilgili, nitelikli ve liyakat sahiplerinden oluşturulmalıdır"
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