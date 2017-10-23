Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör olarak görev yaptığı sırada, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özcan için Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı gerçekleştirildi.

Anma programına Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu ve Özcan'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Anma, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tamamlandı.