Trabzonspor'un formaları tanıtıldı

Trabzonspor Futbol Takımı'nın Macron firması tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı.
Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna ve imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, TS Club ve Tesisler Koordinatörü Yalçın Orhan ve Macron Üst Yöneticisi (CEO) Gianluca Pavanello ve Macron Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilece katıldı.
Törende, Ağaoğlu ile Pavanello, 3 yıl geçerli olacak sponsorluk sözleşmesini imzaladı.
Ahmet Ağaoğlu, imzanın ardından yaptığı konuşmada, Macron'un spor giyim sektörünün en hızlı büyüyenlerinin başında geldiğini ifade ederek, "Süper Lig'e bizimle giriş yapacak olmalarından ayrıca mutluluk duyuyoruz. Tasarımdaki yaratıcılıklarını bizim için konuşturdular, bize özel özgü dinamik tasarım çıktı. Mavi, çubuklu ve siyah formaları kişisel olarak hepsini çok beğendim. Ama siyah forma üzerinde detaylı olarak çalıştım. Siyah forma benim de favorim." dedi.
Yeni sezon formalarının özgün tasarımlarıyla heyecan ve fırtınayı yansıttığını ifade eden bordo-mavili kulübün başkanı, "İki şey istiyoruz, bu formayı üzerine giyen futbolcular Trabzon ruhunu sahaya yansıtmalı, o ruhu formaya vermeli. İkincisi taraftarımızın bu kutsal formayı sahiplenerek bir parçası olmasını istiyoruz. Trabzonspor tarihinde güzel anıları çağrıştıran pek çok taraftarımızın koleksiyonunda sakladığı özel formalar olmuştur. İnanıyorum ki Macron da ilerde böyle anacağımız marka olarak yerini alacaktır. Macron'un Trabzonspor'a, Trabzonspor'un da Macron firmasına şans getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Macron CEO'su Pavanello ise burada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye büyük bir ülke, biz bu ülkede marka olarak yer edinmek istiyoruz. Trabzonspor gibi çok büyük prestijli kulüple başlamak istiyoruz. Hızlı şekilde markamız bu ülkede gelişecektir. Macron, İtalyan bir şirket ve son yıllarda hızlı bir yükseliş gösterdi. Trabzonspor Kulübüyle uzun çalışmalar neticesinde yeni formaları geliştirdik. Hem estetik hem güzelliği hem fonksiyonel kumaşın tekniğinden faydalanarak yeni çok özel bir forma yarattık. Umuyor ve düşünüyorum ki taraftar bu formaları gördüğünde dokunduğunda çok sevecekler, kullanacaklar. Bu kulübe de şans getirecektir. Çünkü bizim şirkette söylediğimiz gibi Macron ile daha iyi oynanır. "
Konuşmaların ardından mankenlerin giydiği çubuklu, mavi ve siyah formaların tanıtımı yapıldı. Siyah formaların gelecek ayın ilk haftasında satışa sunulacağı belirtilirken, diğer iki forma ise satışa çıktı.
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