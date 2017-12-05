Trabzonspor'un golcüleri coştu

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u Burak Yılmaz'ın 2, Dame N'Doye'un 1 golüyle 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Trabzonspor'da golcü oyuncular gösterdikleri performansla dikkatleri çekti.

Bordo-mavili takım, ligde ilk 14 haftada 28, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 10 gol atarak toplam 38 gol kaydederken bu gollerin 25'i Burak Yılmaz (12), Hugo Rodallega (8) ve Dame N'Doye'dan (5) geldi.

Trabzonspor'un 3 santrfor oyuncusu, gollerin yüzde 65,7'sini sağlama başarısı gösterdi.

EN GOLCÜ BURAK YILMAZ

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, forma giydiği 11 lig maçında 12 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Sakatlıklar nedeniyle ligin 3 maçında forma giyemeyen, 1 maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu toplam 906 dakika sahada kalırken ortalama 75,5 dakikaya 1 gol sığdırdı.

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da 1'er kez fileleri havalandırarak, gol krallığında iddialı konuma geldi.

Karadeniz ekibinde 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olan Burak Yılmaz, bu sezon da ligde 13 golü bulunan Galatasaraylı Gomis'in ardından gol krallığında 12 golü bulunan Göztepeli oyuncu Adis Jahovic ile 2. sırayı paylaştı.

KUPA GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor'da Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ise ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 10 karşılaşmada görev yaptığı 340 dakikada 8 gol atarken 42,5 dakikaya 1 gol sığdırdı.

Rodallega, ligde Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol olmak üzere 3 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor maçında 2, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında da 3 gol olmak üzere 5 gol kaydetti.

N'DOYE'DAN 5 GOL

Trabzonspor'un Senegalli forveti Dame N'Doye ise ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere 540 dakika oynarken toplam 5 gol attı. N'Doye, ligde Galatasaray, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında birer, kupada da Çorum Belediyespor maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

GEÇEN SEZON LİGDE 11 GOL ATMIŞLARDI

Trabzonspor'da santrfor oyuncuları, ligin ilk 14 haftasında 28 golün 18'ünü atarken geçen sezon lig boyunca 11 golde kalmıştı. Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrfor oyuncuları 34 hafta boyunca 11 gol attı.

Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.