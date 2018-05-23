Trabzonspor Yönetimi bir taraftan yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmanın hesabını yaparken diğer taraftan da yeni hocasını belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yönetim bu sırada yeni sezon da transfer planlamasını yürütmek için girişimlerini hızlandırdı. Buna göre, Süper Lig’den düşen Osmanlıspor’un oyuncularına kanca atılmış durumda. Musa Çağıran, Umar Aminu ve Tiago Pinto için Başkent ekibiyle görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Aminu’nun sözleşmesinin bitmiş olması nedeniyle bu transfere kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.