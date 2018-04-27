FIFA, 9 Mart 2018'de Trabzonspor'a ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yasağı getirmiş ve kararı açıklamıştı. Bordo-mavili kulüp, 29 Ocak 2018'de Slovakya'nın Trencin kulübüne olan Matus Bero transferi yüzünden oluşan borcun 30 gün içinde ödenmemesi nedeniyle transferden men edilmişti. Trabzonspor, yapılan itirazlar sonrasında kulübün transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."