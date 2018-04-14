Trabzonspor Basketbol Takımı'nın yabancı oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15.15´te oynanacak Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı.

DHA'nın haberine göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nin 25´inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Trabzonspor´da Türk oyuncular Eskişehir Basket maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, altyapıdan A takıma takviye yapılarak kadro tamamlandı.

Bordo-mavililerin Eskişehir Basket maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Burak Eşlik, Yiğit Özkan, Barış Tütüncü, Mehmet Eren Altuntaş, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan, Dursun Kutay Erol, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun ve Kaan Konak."