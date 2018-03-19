Muharrem Usta aldığı olağanüstü kongre kararı sonrası çok şaşırtıcı bir açıklama yaparak kendini haklı çıkartmaya çalışıyor. Kısaca ne demişti Sayın Usta, “Geçmiş başkanlar yaptığı borcu kapatsın, ben de gereğini yaparım...” Yani olacak iş değil bu. O zaman sorarlar ve derler ki; “Sen önce kendi borcunu kapat, diğer başkanlar da kendi dönemine ait borçlarını kapatır.” Sayın Usta’ya söyleyeceğim şudur: “Madem ki paranız vardı, neden 250 bin Euro’yu ödeyemediniz de Trabzonspor Kulübü’ne transfer yasağı getirttiniz.”

Ben yine lafımdayım, başkan Usta kaçmasın! Aday olsun. Kendi döneminde 500 milyon TL’lik harcama yaptı ve kulübü adeta uçurumun eşiğine getirdi. Sonuç olarak 1 milyar TL’lik bir borç yükü de Trabzonspor’un sırtına yüklemiş oldu. Evet burada herkes suçludur ama bu kulübe başkan olduğunuzda, “Ben bunların hepsini hallederim, vizyon ve misyon sahibiyim” diyerek başkanlık koltuğuna oturmuştunuz. Şu an durum “Biz bu işi yapamadık” oluyor sayın başkan. Aday olacaksınız aday! Yok öyle gitmek. Trabzon’u kucaklayan bir liste yapacaksınız ve bu işi temizleyeceksiniz. Eğer yapmazsanız da sizi ‘kaçmış’ olarak sayacağım!

Trabzonspor’un kurtuluşu için günlerdir genişletilmiş toplantılar yapılıyor Trabzon’da. Kulübün ileri gelenleri kafa patlatıyorlar bundan sonrası ve kulübün geleceği için ama siz yoksunuz bu toplantıların hiçbirinde. Asıl konuya gelelim. Trabzonspor’a başkan lazım değil, Trabzonspor’a sorunları çözecek bir yönetim lazım. Çalışmalar yapılıyor. Hafta içerisinde netleşen bir durum ortaya çıkacaktır ama gelenin Allah yardımcısı olsun temennisinde bulunmaktan başka diyeceğimiz maalesef bir şey yok. Çünkü durum öyle, böyle değil. Aylardır ödenemeyen maaşlar, kulübün ağır borç faturası Trabzonspor’un yeni yönetiminin canını çok yakacak boyutlarda.

Neyse gelelim maça... Rıza Çalımbay bildiğiniz gibi... Yine yanlış bir kadro yaptı. Geçtiğimiz hafta yokluktan Okay Yokuşlu’yu defansta oynatmıştı. Kazanmıştı Trabzonspor. Yahu Rıza hocam, şimdi öyle bir durum yoktu ki. Kucka’yı kesemiyorsun, arada Okay’ı kaynatmaya çalışıyorsun... Yapma bunları. Okay, Akhisar maçında harika oynadı defansta ama onun yeri orası değil. Ersun Yanal hocanın yanlışına sen de neden düşüyorsun? Hep derim, Rıza hocanın Trabzon’da kazandığı oyuncu yok, kaybettiği çok. Sanırım sıra Okay’a geldi. Yapma hocam.

ALKIŞLAR BURAK’A

Burak Yılmaz’a helal olsun. Gol atıyor, attırıyor. Maç kazandırıyor. Sakat sakat oynuyor. 20 gole de ulaştı. Kral daha ne yapsın! Bitirilmiş Yusuf’u da coşturdun ya kutlarım seni.

AYLAR SONRA İLK KEZ

Trabzon, Medical Park’ta en son 16 Aralık’ta Bursaspor’u yenmişti. O gün bu gündür galibiyeti yoktu. Nihayet 3 ay sonra Bordo-Mavililer, Evkur yeni Malatya’yı 4-1 yenerek rövanşını da farklı almış oldu.