Ünal Karaman, Trabzon’un savaşçı ruhu, namı diğer Kara Boğa’sı... Döneminde İstanbul’dan birçok teklif almasına rağmen Trabzon’u bırakmadı...

Futbolculuğu ve karakteriyle taraftarın unutulmazları arasına girdi. Gelir gelmez mali tablo nedeniyle “kemer sıkma” kararı alan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, “Sana bu zor günlerde ihtiyacımız var” deyince Ünal Karaman hiç şart sunmadan takımın başına geçti. Şimdi söz ilk özel röportajını Habertürk’e veren Karaman’da:



‘BU DUYGULAR PARAYLA SATIN ALINAMAZ...’



“Trabzonspor’a transfer olduğumda nasıl büyük bir heyecan yaşadıysam, yıllar sonra bu kez teknik direktör olarak kulübün kapısından içeriye girerken de aynı heyecanı, mutluluğu yaşadım. Bu duyguyu anlatmak kolay değil. Heyecandan insanın tüyleri ürperiyor. Şöyle geçmişe bakıyorum da, neler neler yaşadık, neler neler gördük, ne büyük zaferler elde ettik. Acılar da çektik. Şimdi canımdan çok sevdiğim kulübüme hoca oldum. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olamaz. Hayatta parayla satın alınmayacak şeyler vardır. Hem kulübüm hem bizler çok çile çektik. İkimizin buluşması kolay olmadı. Ama sonunda acı çekenler buluştu diyorum.”



‘BAŞKA TRABZON YOK’



“Taraftarımıza sesleniyorum; yeniden buluşmak güzel ötesi. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlardır, bilirim onları. Diyeceğimiz şudur, bize hep destek olsunlar. Burada yeni bir oluşum var. Sabredelim, mutlaka yolun sonu selamet olacaktır. Bize güvensinler. Kötü günleri hep birlikte aşıp güzel günler göreceğimize inanıyorum. Çünkü başka Trabzonspor’umuz yok.”





‘HARAM PUAN İSTEMEYİZ...’



Trabzonspor değerlerini her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayan Ünal Karaman, “Birlik olacağız, dost olacağız, arkadaş olacağız. Haram puanda gözümüz hiç olmadı, asla da olmayacak. Çünkü biz büyüklerimizden bunları öğrendik. Trabzonspor kültürü budur zaten” diye konuştu. Karaman, bu kötü günleri atlatıp yeniden kulübü ayağa kaldırmak istediklerini, bunun için de tüm camianın sinerjisine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.



‘O KUTSAL FORMA KALBİNİZİN İÇİDİR’



Futbolcuların sahada ‘Trabzonspor forması’nın bilincinde mücadele etmesi gerektiğini ve bu ruhu aşılayacaklarını belirten Ünal Karaman, “Bunun için savaşacağız, çalışacağız” dedi. Tek yumruk olmaları gerektiğinin altını çizen 52 yaşındaki teknik adam, “Trabzonspor’un formasını terletenlere sesleniyorum, o kutsal forma var ya, o sizin kalbinizin içidir. Milyonların sesidir. Herkes dikkat edecek, sorumluluğunu bilecek. Her zaman yarışın içinde olacağız. Trabzonspor demek yarışmak demektir” ifadelerini kullandı.

‘YERLİ-YABANCI AYRIMI OLMAZ’



Ünal Karaman’ın kişiliği nedeniyle Trabzon’da bundan sonra yerli oyuncuların daha çok şans bulacağı şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Karaman bu konuyla ilgili bir düzeltme yapıp “Futbolda yerli yabancı kavramını hiçbir zaman kullanmadım, kullanmam da. Dışarıdan hangi oyuncu gelirse gelsin, kim yüreğini samimi bir şekilde ortaya koymuşsa, hangi milletten olursa olsun, o bizi için özdür. O oynar” sözleriyle noktayı koydu.