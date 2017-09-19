Trabzonspor'un yıldızı beraberliğe sevinmedi

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılan Trabzon’da kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre karşılaşmada attığı iki golle Bordo-Mavililer’i sırtlayan Burak Yılmaz, buna rağmen performansının kazanmak için yeterli olmadığını ifade etti. Bu sezon çıktığı 4 maçta 5 gole ulaşan 32 yaşındaki golcü, “Demek ki kazanmak için daha fazla gol atmamız gerekiyor. Başakşehir maçını her şeye rağmen kazanabilirdik, gereksiz iki puan bıraktık. Takım oturmaya başladı. Bu geçiş döneminde bunlar normal sonuçlardır ama kazanmayı da bilmemiz gerekiyor. Öne geçtiğimizde en azından takım olarak galibiyet skorunu korumasını öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

''ALANYA’YA DİKKAT''

“Neyse artık, olan oldu. Şimdi Alanya maçına konsantre olmalıyız” diyen Burak Yılmaz, “Zor bir karşılaşma olacağını şimdiden söyleyebilirim. Fenerbahçe’den kendi sahalarında 4 gol yediler. Bu moral bozukluğuyla bizim karşımıza çıkacaklar ve puan almak isteyeceklerdir. Şimdiden söylüyorum; dikkatli olmamız gerekiyor.” dedi.

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 4 maça çıkan Burak Yılmaz 5 gol attı.