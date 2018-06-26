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"Buna çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Kötü bir iletişimle başlamak hoş olmadı. Büyüklerime saygısızlık etmek yine istemiyorum tabii ki, sonuçta mevki ve yaş olarak benim büyüğüm insanlar. Bana yakışmaz. Ancak merak edilen birkaç şeyi de söylemek lazım. Önümüzde uzun bir süreç var. Benimle alakalı bir kaos ortamı da yok aslında."