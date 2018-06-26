Burak Yılmaz'ın Fanatik'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"İlk kez konuşuyorum. Söylediğim iddia edilen, ağzımdan yazılan çizilen her şey yalan. Bunu belirtmek isterim. Hiç hoş şeyler değil tabi ki hakkımda sürekli bir şey konuşulması. Her gün neredeyse Burak Yılmaz ile ilgili konuşulması hoş olmadı."
"Buna çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Kötü bir iletişimle başlamak hoş olmadı. Büyüklerime saygısızlık etmek yine istemiyorum tabii ki, sonuçta mevki ve yaş olarak benim büyüğüm insanlar. Bana yakışmaz. Ancak merak edilen birkaç şeyi de söylemek lazım. Önümüzde uzun bir süreç var. Benimle alakalı bir kaos ortamı da yok aslında."
"3 yıllık sözleşmem var. Çok severek ve isteyerek geldim, varlığımın da sorun yaratacağını sanmıyorum. Sorun yaratacak son kişiyim hatta, problemli değilim. Bu takımı en çok sevenlerden biriyim. Takım için ne yapılması gerekiyorsa yapan insanım, yapılmayacakları dahi yapmış insanım. Geçmişte ve şu an yaptıklarım ortada."
"Kulübümüzün politikasıyla ilgili yorum elbette yapamam. Ancak Trabzonspor’u seven, içini bilen bir insan olarak şunu söyleyebilirim; küçülme diye bir şey Trabzonspor’da olmaz, olamaz. Futbolun bir aşk olduğu şehirde bu mümkün değil."
"Trabzonspor her platformda kupa ve şampiyonluk, en iyisi için oynar. Küçülme ile Trabzonspor aynı cümlede kullanılamaz. Küçülme ile de ayağını yorgana göre uzatma arasında büyük fark olduğunu düşünüyorum. Yapmaya çalıştıkları şeyi görebiliyorum ama bunun adının küçülme olacağını düşünmüyorum."
TRABZONSPOR'A GELİŞİ...
"İçinden çıkılması zor bir transferdi. Her şey normal devam ederken Türkiye, Trabzon fikri ortaya çıktı. Trabzonspor’a gönül bağımı herkes bildiği için tüm şartları zorladım doğrusu. Ben de kulübümüz de fedekarlık yaptı. Ancak geride kalan sezonda kendi adıma beklentilerimi gerçekleştiremedim."
"Çünkü Çin’de tamamen sezonu bitirmiş olarak geldim ve hemen Trabzonspor’da sezona başladım. Yani tatil bile yapmadan 2 sene oynadım. Sakatlıklara da yol açtı arada sırada bu durum haliyle. Her şeye rağmen performans olarak çok kötü değilim. "
"Ama dediğim gibi daha iyisini de yapabilirdim. Kendi beklentimin altında olduğumu söyleyibilirim. Takım olarak hedefimizi de gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm."
SAKAT SAKAT OYNAMIŞ!
"Çok maç oldu. Fedakarlığın ne olduğunu orada gösterdim. Aslında yapmamam gerekiyordu. Soyunma odasında herkes bilir. Ama beni buralara getiren bu ruh. Amatör ruhlu profesyonel bir oyuncuyum. Pişman değilim elbette ama yapmamam gerekiyordu."
"Taraftarın beni çok sevdiğini biliyorum. Ancak ben de onları çok seviyor ve değer veriyorum. Allah’tan tek isteğim Trabzonspor’da oynarken kupa kazandırmak. O taraftar bunu gerçekten de hak ediyor. İnşallah ben de onların bu isteklerine katkı yapabilirim."
"Ben rakam konuşmayı pek sevmiyorum. Ancak Trabzon’a gelirken, kulübüm için, ailem için, çocuklarım için bu indirimi yaptım. Benim buraya gönül bağım var zaten, yarım kalan işlerim var."
"Kimsenin yapmayacağı işler yapmış biri olarak benim için bu konu kapanmıştır diyebilirim. Fakat yine de gereken bir durum varsa yine oturur konuşuruz."
"Basın yoluyla olmamalı bu işler. Beni veya menacerlerimi arayıp rahatlıkla bunları konuşabilirler. Eğer yapabileceğim orandaysa seve seve yardımcı olurum. Kulübümün benden bir isteği olduğu için tersini de kulübüm bilir. Benim en ufak bir tasarrufum yok."
TEKLİFLER ALDI MI?
"İsim vermeyeyim. Yurt içinden ve dışından tabi ki isteyenler var. Zaten bana gelmişin ötesinde kulübümüze gitmiş bir şey var."
"Kulübümle anlaşıldığı taktirde diye bana da gelinmiştir. Ancak hep söylüyorum benim önceliğim Trabzonspor’da sorunsuz bir şekilde yoluma devam etmek. Asla önceliğim ayrılmak falan olmadı."
"Benim istenmem doğal, ancak bunun doğru zeminlerde konuşulması lazım diyorum. İletişim doğru kurulmalı. Ben Trabzonspor’da hep söylediğim gibi burada kupa kaldırmak istiyorum, şehri, insanını seviyorum. Artık tasarruf kulübümüzde."
"Bana kırgınlıklar varmış. Bunlar da olabilir ama kimsenin benim için yaptığı iyilikleri, çabayı unutmam. Elbette yeni yönetim de çok kritik ve zor bir süreçte göreve geldi."
"Zorluklar, kırgınlıklar, kızgınlıklar olabilir, anlıyorum ama hepimiz Trabzonspor için varız, Trabzonspor’u düşünüyoruz. Omuz omuza vermek lazım."
"Sayın Ağaoğlu’nun da bunu böyle düşündüğünü biliyorum. Fakat ben böyle bir süreçte kendimi bunların dışında tutmak istiyorum. Haddimi ve duracağım yeri bilirim her zaman."
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