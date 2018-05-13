Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan karşılaşma için Bursa'da bulunan Ağaoğlu ve beraberindekiler, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Küçük ile Aktaş, Ağaoğlu'na Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çeşitli hediyeler verirken, Ağaoğlu da Küçük ile Aktaş'a Trabzonspor forması ile bordo-mavi renklerde fular hediye etti.

Öte yandan, Sürmen ve kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonlu olan Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ı makamında ziyaret etti.

Hacısalihoğlu, Ak'a forma ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretlerde, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.