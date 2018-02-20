Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Süper Lig’de sezona ‘50. yılda şampiyonluk’ parolasıyla giren ancak son olarak Medipol Başakşehir’e 1-0 kaybederek yarıştan iyice uzaklaşan Trabzon için Ziraat Türkiye Kupası da hayal olmuştu. Avrupa kupalarına katılma hakkını da kaybetmek üzere olan Bordo-Mavililer’de Başakşehir mağlubiyeti bardağı taşırmış ve taraftarlar isyan bayrağını çekmişti. İstifa seslerinin yükselmesi ve teknik direktör Rıza Çalımbay’a da ilk kez ‘“Söylesene hocam, takım neden oynamıyor” şeklinde tezahürat yapılması dikkat çekmişti. Yaşananlar sonrasında camiayı birlik olmaya çağıran Baş- kan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, yaptığı açıklamada, “Herkes aklını başını toplasan. İstifa falan yok” diyerek herkesi aklıselim olmaya davet etti. Bu arada yönetim kurulu maçtan sonra Medical Park Stadı’nda mini bir toplantı yaptı sonuna kadar devam kararı aldı.

''KAFANA TAKMA''

Maçta istifa seslerinin yükselmesi üzerine bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında yaşanan ağız kavgası- nın başkan Muharrem Usta’yı hayli sinirlendiği bildirildi. Usta’nın taraftarlarla bu tür diyaloğa girilmesinin doğru olmadığı çıkışını yaptığı öğrenildi. Yaşanan mağlubiyet nedeniyle üzgün olan Rıza Çalımbay ile görüşen Usta’nın, deneyimli teknik adama “Takma kafana, olur böyle şeyler” diyerek moral verdiği ifade edildi.