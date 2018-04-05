Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen´e teslim edilen Ahmet Ağaoğlu´nun listesinde; Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu isimleri yer alırken, listedeki diğer isimlerin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.



Başkan adayı Metin Kaya´nın asil üyelerinin yer aldığı liste ise, "Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Muhammet Emin Keser, Yener Durmuş, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır" isimleri yer aldı.



HACISALİHOĞLU: "KİMSEYE İYİ GÜN VE MUTLULUK VADETMİYORUZ"

Ziya Bey Tesisleri´nde Divan Başkanlık Kurulu´na listenin sunulmasının ardından başkan adayı Ahmet Ağaoğlu´nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, burada yaptığı açıklamada zor bir dönemde göreve talip olduklarını söyledi.



Hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceklerini belirten Hacısalihoğlu, "Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk. Kimseye de iyi günler, mutluluklar vadetmiyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ama 3, ama 5 yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacak. Bunun için çaba sarfedeceğiz, üstesinden gelmeye çalışacağız. Sadece yönetim olarak değil, Trabzonspor´un tüm kurulları, çalışanları, gönül verenleri hep birlikte emek verirsek, ancak bu işi çözebiliriz. Lütfen bu dönemi başka dönemlerden farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir. Baştan yönetim olmak üzere bunun herkes için geçerli olması lazım. İnşallah Trabzonspor´un ve Trabzonsporlular´ın yüzünü güldürebileceğiz" dedi.





"TRABZONSPOR´UN KURULDUĞUNDAN BUGÜNE EN ZOR DÖNEM"

Bugünkü şartların hiçbir döneme benzetilemeyeceğini de kaydeden Hacısalihoğlu, "Bu dönem inanın Trabzonspor kurulduğundan bugüne olan en zor dönem. Şartlar ve ekonomi zor değil, Hepsi taban yapmış durumda. Üstesinden nasıl geleceğimizi arkadaşlarla ve camiamızla paylaşarak belirleyeceğiz. Bunları uygulamaya çalışacağız. Bugünkü şartlar hiçbir döneme benzetilmez. Hepsinden daha zor şartlar. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu dönemde görev kabul etmek, yönetimde olmak, bunun mücadelesini vermek zor ve meşakatli bir iş. Belki de hiç sevinci, mutluluğu olmadan uğraş gerektiren bir dönem" ifadelerini kullandı.



SÜRMEN´DEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI VE TÜZÜK TADİLATI TEMENNİSİ

Adayların listelerini teslim etme süresinin dolmasının ardından açıklamalarda bulunan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise birlik beraberlik çağrısı yaptı. Sürmen, ekonomik olarak kulübün zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte aday olan herkesin çok büyük bir fedakarlık gösterdiğini, gelecek yönetimin öncelikli gündem maddelerinden bir tanesinin tüzük tadilatı yapması gerektiğini ifade ederek adayalara başarılar diledi.



OY PUSULALARININ RENKLERİ BELİRLENDİ

Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu´nun listesinin sunulmasının ardından diğer başkan adayı Metin Kaya´nın da Divan Başkanlık Kurulu´na gelmesiyle 2 adaylı seçimdeki kongrenin oy pusularının rengi de belirlendi. Ahmet Ağaoğlu´nun listesinde yer alan Ömer Sağıroğlu ile başkan adayı Metin Kaya arasında yapılan kura çekilişi sonrası Ağaoğlu´nun seçime bordo, Metin Kaya´nın ise mavi renkteki listeyle gireceği belirlendi. Ayrıca bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliği başvurusunda bulunan Levent Sekban da beyaz pusula ile seçime girecek.



METİN KAYA: "İNŞALLAH KAZANAN TRABZONSPOR OLUR"

Başkan adayı Metin Kaya oy pusulalarının belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hayırlısı olsun. inşallah kazanan Trabzonspor olur" diye konuştu.