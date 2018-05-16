6 Mayıs´ta yaptığı açıklamada futbolcularla ilgili tek gündemlerinin borçların 15 Mayıs'a kadar ödenmesi olduğunu belirtilerek futbolculara ödeme sözü verilen bordo-mavililerde dün itibarıyla beklenen ödemelerin bir bölümünün gerçekleştirildiği ifade edildi. Göreve geldiği günden buyana büyük bir mali yük ile karşı karşıya kalan ve kaynak oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Ağaoğlu yönetiminin, ay sonuna kadar teknik heyet ve futbolculara klalan ödemeleri yapmaya çalıştığı kaydedildi.
BÜLBÜLOĞLU: "UEFA LİSANSI İÇİN KISMİ ÖDEME YAPILDI"
Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı´na (DHA) konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, ay sonuna kadar ödemeleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önce 10 Mayıs´a kadar olan bu süreyi ay sonuna kadar uzattık. Yabancı oyuncuların yapılması gereken ödemeleri var. Hepsini titizlikle takip ediyoruz. Ana hedef 15 Mayıs´tı ama bu tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. Ay sonuna kadar inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Önemli olan UEFA lisansı alınabilmesi için oyuncuların ödemelerinin yapılması gerekiyordu. Bir kısmı yapıldı, kalan kısmının da yapılması gerekiyor. Ay sonuna kadar da süremiz var" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ İÇİN RAPOR HAZIRLANIYOR
Öte yandan Trabzonspor yönetimi, Şeneol Güneş Kompleksi´nde tespit edilen eksikleri gidermek için girişimlerde bulunacak. Bordo-mavili yönetimin bu konuda detaylı bir çalışma yaptığı, araştırmalar neticesinde Şenol Güneş Kompleksi´nde tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında TOKİ, Gençlik Spor ve Milli Emlak´a detaylı bir rapor sunacağı ve eksiklerin giderilmesini talep edeceği öğrenildi.
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