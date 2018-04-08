Fırtına'nın geçen sezon Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında başka takıma gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 Euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu. Bordo-Mavililer bu başvuruya, “Usulüne uygun olarak ödeme talebinin olmadığı ve FIFA’ya başvuru hakkı bulunmadığı” yanıtını verdi.

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