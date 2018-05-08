KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Trabzon İstihdam Fuarı'nda bulunan TS Club mobil mağazasında imza gününe katılan Abdülkadir, Yusuf ve Uğurcan, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlar ve katılımcılarla da fotoğraf çektirdi.

Yetkililer, hem genç oyunculara hem de Trabzonspor Kulübüne etkinliğe katılmaları nedeniyle teşekkür etti.



