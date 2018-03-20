Fenerbahçe maçında Trabzonspor taraftarlarının Sosa tezahüratları sonrasından Rıza Çalımbay tarafından oyundan alınan ve o gün bu gündür kendisini bir türlü toparlayamayan Yusuf Yazıcı, Malatya maçında attığı harika iki golle kendine geldi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, maçta Burak Yılmaz’ın kendisine büyük katkı sağladığını belirten genç oyuncu, “Golü kendisi de atabilirdi ama o öyle bir centilmenlik yaptı ki, bana golü adeta ikram etti. Yeniden kendime gelmemi sağlayan isim Burak abi oldu. O coşkuyla da ikinci golümü attım. Çok mutluyum, artık eski günlerime yeniden dönüş yapacağıma inanıyorum. Taraftarlarımızdan ricam beni desteklesinler” diye konuştu.

SOSA: "GALATASARAY MAÇI ZOR OLACAK"

Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa, 4-1’lik galibiyetle Galatasaray maçı öncesi büyük moral bulduklarını söyledi. Arjantinli oyuncu, “Milli aradan sonra Galatasaray maçımız var. Bu süreçte çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İki takım için de zor bir maç olacak” diye konuştu.