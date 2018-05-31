İHA'da yer alan habere göre; Nisan ayında 97 bin 388 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 97 bin 388 taşıt içinde otomobil yüzde 56,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,8 ile motosiklet, yüzde 12,7 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3 ARTTI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 63,6, kamyonda yüzde 6, motosiklette yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,5, otobüste yüzde 2,3, kamyonette yüzde 11,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62, traktörde ise yüzde 10,5 azalış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 1,9 AZALDI



Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış minibüste yüzde 8,6, otobüste yüzde 13,6, kamyonette yüzde 28,6, kamyonda yüzde 3,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 91,8, traktörde yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 1,1, motosiklette ise yüzde 43,9 artış oldu.

TRAFİKTE TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 332 BİN 212 ADET ARTTI



Ocak-Nisan döneminde 372 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 960 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 332 bin 212 adet arttı.

NİSAN AYINDA 684 BİN 291 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Devri yapılan toplam 684 bin 291 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,6 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,2 OLDU



Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 248 bin 784 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,9’u dizel, yüzde 25,6’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

NİSAN AYINDA 55 BİN 144 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 55 bin 144 adet otomobilin yüzde 18,8’inin Renault, yüzde 9,4'ünün Volkswagen, yüzde 7,6'sının Fiat, yüzde 6,3'ünün Hyundai, yüzde 6,1’inin Dacia, yüzde 5,7’sinin Opel, yüzde 5,3’ünün Peugeot, yüzde 4,9’unun Honda, yüzde 4,9’unun Ford, yüzde 4,8’inin Nissan olduğu, yüzde 26,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 221 bin 221 adet otomobilin yüzde 43,2’si 1501-1600, yüzde 27,6’sı 1401-1500, yüzde 12,4'ü 1300 ve altı, yüzde 11,9'u 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TTRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 221 bin 221 adet otomobilin yüzde 57,5'i beyaz, yüzde 20,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,2’si kırmızı iken yüzde 9,2’si diğer renklerdedir.



