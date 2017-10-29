Türkiye'de 2006-2016 yıllarında ölüm ve yaralamayla sonuçlanan 1 milyon 518 bin kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 44 bini olay yerinde olmak üzere, 51 bin kişi hayatını kaybetti.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Dünya ve Türkiye'deki trafik kazaları ile ölen ve yaralanan kişi sayıları" hakkında bilgi verdi.
DÜNYADA HER 3 DAKİKADA BİR ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRİYOR
AA'nın haberine göre; Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre, dünya genelinde, bir yılda trafik kazalarında 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor, 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Bu trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar. Bu trafik kazalarında saatte 158 kişi, her 3 dakikada bir ise çocuk yaşamını yitiriyor.
Türkiye'de ise kaza sonrası ölümler de dahil edildiğinde, trafik kazası sonucu her gün yaklaşık 20 kişi (olay anında 13 kişi, olay sonrası 7 kişi) hayatını kaybediyor, 838 kişi de yaralanıyor.
Buna göre, Türkiye'de son 10 yılda ölüm ve yaralama ile sonuçlanan 1 milyon 518 bin kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda, 44 bin 363'ü olay yerinde olmak üzere 51 bin 839 kişi hayatını kaybetti, toplamda 2 milyon 629 bin kişi de yaralandı.
"KAZADA EN BÜYÜK KUSUR İNSANA AİT"
AK Parti'li Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda kusur oranının yüzde 99'u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere, insan faktöründen kaynaklanıyor.
Son 10 yılda ölümlü ve yaralanmalı kazalar en fazla temmuz ayında, en az şubat ayında meydana geldi. Gün olarak ise en fazla cumartesi, en az salı günü gerçekleşti. Kazaların yüzde 66,7'si gündüz, yüzde 30,3'ü gece, yüzde 3 ise alacakaranlıkta oluştu.
Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 40,7'si sürücü, yüzde 35,3'ü yolcu, yüzde 24'ü ise yaya oldu.
Kazaların büyük bir çoğunluğu yerleşim yeri içinde meydana geldi. Yerleşim yeri içindeki kaza oranı yüzde 75,1 yerleşim yeri dışındaki kaza oranı yüzde 24,9 olarak gerçekleşti.
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